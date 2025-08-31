ヤクルト・村上宗隆選手とDeNA・筒香嘉智選手が30日の試合で、1試合3本のホームラン。SNSでは驚きや称賛のコメントが寄せられてます。4番サードで広島戦にスタメン出場した村上選手は、2点を追う2回の第1打席。カットボールを捉えて、バックスクリーンへ第12号ソロ。さらにチャンスで回ってきた3回の第2打席では、ストレートを完璧に捉えて、バックスクリーンへ逆転の第13号2ランを放つと、8回の第4打席でもストレートを完璧に捉え