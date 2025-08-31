プロ野球セ・リーグは30日、各地で3試合が行われました。首位阪神は2位巨人と対戦しました。序盤、森下翔太選手と佐藤輝明選手がタイムリーを放ちますが巨人に2度追いつかれる展開に。それでも5回に2アウト満塁から熊谷敬宥選手が押し出しフォアボールを選び、再び勝ち越しに成功します。6回からはリリーフ陣の無失点リレーで逃げ切り、阪神が接戦を制して優勝マジックを「9」と1桁台まで減らしました。6位ヤクルトは4位広島と激突