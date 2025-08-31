日向坂46の三期生・山口陽世が29日、自身のインスタグラムを更新。15枚目シングル「お願いバッハ！」でダブルセンターを務める金村美玖と小坂菜緒の“なおみく”ショットを公開し、ファンから「可愛すぎる」「なおみくのすべてが尊い」と反響が寄せられている。【写真】「可愛すぎる」「すべてが尊い」見つめ合う金村美玖＆小坂菜緒山口は「なおみくさんセンター嬉しいです！15枚目もよろしくお願いします！MV観てね〜」と