¡Ú¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬¡Û¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¬¡¼SV 0¡¼2 ¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¡ÊÆüËÜ»þ´Ö8·î30Æü¡¿¥Õ¥©¥ë¥¯¥¹¥Ñ¥ë¥¯¥·¥å¥¿¥Ç¥£¥ª¥ó¡Ë¡Ú±ÇÁü¡ÛÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤Î¡Ö¶Ë¾å¤Î¥í¥ó¥°¥¹¥ë¡¼¥Ñ¥¹¡×¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë½êÂ°¤¹¤ëÆüËÜÂåÉ½¤ÎMFÆ£ÅÄ¾ùÎÜ¥Á¥Þ¤¬¡¢¡È¥Ï¥ó¥Ö¥ë¥¯¡¦¥À¡¼¥Ó¡¼¡É¤Ç¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬½é¥¢¥·¥¹¥È¤òµ­Ï¿¡£ÆüËÜ¤À¤±¤Ç¤Ê¤¯³¤³°¤Î¥Õ¥¡¥ó¤¿¤Á¤âÈ¿±þ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£º£²Æ¤Ë¥·¥ó¥È¡á¥È¥í¥¤¥Ç¥ó¤«¤é¥¶¥ó¥¯¥È¥Ñ¥¦¥ê¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿Æ£ÅÄ¤Ï¡¢¥Ö¥ó¥Ç¥¹¥ê¡¼¥¬Âè2Àá¤Ç¥Ï¥ó¥Ö¥ë