◆明治安田Ｊ３リーグ第２５節栃木Ｃ５−４沼津（３０日・愛鷹広域公園多目的競技場）最下位のアスルクラロ沼津はホームで３位の栃木Ｃに４―５で敗れ、クラブワーストに並ぶ５連敗を喫した。３度のビハインドを追いつき、後半２４分に１人退場した直後の同２６分に一時勝ち越す意地も見せたが、同アディショナルタイム（ＡＴ）に痛恨の連続失点で力尽きた。５戦１７失点と守備の崩壊を立て直せない状況が続いている。次は９