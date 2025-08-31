◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ７―９中日＝延長１１回＝（３０日・横浜）ハマの大砲が量産態勢に入った。ＤｅＮＡ・筒香嘉智が１８年５月２０日の巨人戦（東京Ｄ）以来、自身２度目の１試合３本塁打。２６日の阪神戦（横浜）でも２打席連続アーチを放つなど、スタメン出場が続く２４日の巨人戦（東京Ｄ）から６試合で７発の大暴れだ。初回の同点アーチは１５３キロの真っすぐ。３回の勝ち越し弾はスプリットをさばいた。４