美容師YouTuberのAYAMARさんは「顔の印象は7〜8割は前髪で決まる」と言う（撮影：梅谷秀司）【詳しく解説】最初にマスターすべきなのが小顔効果を期待できる「流し前髪」「前髪がいまいちキマらない」「自分に似合う前髪がわからない」「以前に比べ、扱いづらくなった」ーー。そんな前髪に関する悩みは、年齢を重ねても尽きることはない。とくに30代も半ばを過ぎると、お肌と同様に前髪の悩みにも変化が生じ、扱い方も変わってくる