2025年8月、カムチャツカ半島で起きた大地震では、津波によって建物が流されるなど多くの被害が出ました。もし、避難が間に合わず自宅で津波に襲われたら、自らの命を守る方法はあるのか、浜松の町工場がある実証実験を行いました。 仮設のプールに注がれる大量の水。中にあるのは、住宅の屋根の部分です。今回のために、建築会社に頼んで実寸大で作りました。 ＜浜口ウレタン 浜口弘睦社長＞ Q（屋根の）重さはどのぐら