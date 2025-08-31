¡Ò¡Ú¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù20Ç¯ÌÜ¤ÎÆ±Áë²ñ¡Û¥Ú¡¦¥É¥¥¥Ê¡¢Á°ÅÄ°¡µ¨¡¢¹áÄÇÍ³±§¡¢´Øº¬»Ë¿¥¤¬¿¶¤êÊÖ¤ë¡¢»ä¤¿¤Á¤Î¡ÈÀÄ½Õ»þÂå¡É¡ÌÁ°ÊÔ¡Í¡Ó¤«¤éÂ³¤¯2005Ç¯¤Ë¸ø³«¤µ¤ì¤¿»³²¼ÆØ¹°´ÆÆÄ¤Î±Ç²è¡Ø¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À ¥ê¥ó¥À¡Ù¡£20Ç¯¤Ö¤ê¤Î±Ç²èºÆ¾å±Ç¤ò4¿Í¤Ï¤É¤Î¤è¤¦¤Ë´Ñ¤¿¤Î¤«¡£µ×¤·¤Ö¤ê¤Ë½¸·ë¤·¤¿4¿Í¤¬¡¢Åö»þ¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤â¸ì¤Ã¤¿¡£¡ÊÁ´2²ó¤Î2²óÌÜ¡¿ºÇ½é¤«¤éÆÉ¤à¡Ë¡Ú²èÁü¡Û¡Ö¥Ú¡¦¥É¥¥¥Êº¹¤·Æþ¤ì¤Î¿É¥é¡¼¥á¥ó¡×¡Ö¥¹¥«¡¼¥È¾æ¤Þ¤ÇºÙ¤«¤¯ÀßÄê¡×¡Ä¹áÄÇ