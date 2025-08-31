ガザ北部ガザ市で、配給の食料を受け取ろうとするパレスチナ人＝30日（ゲッティ＝共同）【エルサレム共同】AP通信は30日、イスラエル政府が制圧計画を決めたパレスチナ自治区ガザの中心都市、ガザ市への人道支援をさらに削減する方針だと伝えた。近くガザ市への物資の空中投下を停止し、ガザ北部に向かう支援トラックの数も減らすという。ガザ市制圧計画の実行に向け、住民をガザ南部に強制退避させる準備の一環としている。国