◆明治安田Ｊ１リーグ▽第２８節神戸１―０横浜ＦＭ（３０日・ノエビアスタジアム神戸）神戸はホームで横浜ＦＭに１―０で勝利した。昨季リーグＭＶＰのＭＦ武藤嘉紀（３３）が今季初得点。「腰椎椎間孔狭窄（きょうさく）」の手術から約４か月の離脱期間を乗り越え、完全復活を示した。京都は５―０で岡山を下し、首位をキープした。待望の瞬間が訪れた。０―０の前半３７分、神戸のＭＦエリキのクロスをＦＷ宮代がスルー