¢¡Ì¾¸Å²°¾ë£Ó¡Ê£¸·î£³£°Æü¡¢Ãæµþ¶¥ÇÏ¾ì¡¦¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡¢ÎÉ¡Ë£³£°Æü¤ÎÃæµþ£±£±£Ò¡¦Ì¾¸Å²°¾ë£Ó¡Ê£³ºÐ¾å¥ª¡¼¥×¥ó¡¢¥À¡¼¥È£±£¸£°£°¥á¡¼¥È¥ë¡Ë¤Ï¡¢Ã±¾¡£±ÈÖ¿Íµ¤¤Î¥Æ¡¼¥ª¡¼¥Ñ¥¹¥ï¡¼¥É¡Ê²´£´ºÐ¡¢·ªÅì¡¦¹âÌøÂç±¹¼Ë¡Ë¤¬£³ÇÏ¿Èº¹¤ò¤Ä¤±¡¢Ï¢¾¡¤ò·è¤á¤¿¡££·¤«·î¤Ö¤ê¤Î¼ÂÀï¤Ç¤âÇ½ÎÏ¤¬°ã¤Ã¤¿¡£Æ»Ãæ¤ÏÃæÃÄÇÏ·²¤ÇµÓ¤ò¤¿¤á¤ë·Á¡££³¥³¡¼¥Ê¡¼¤Ç¾¾»³¤Î¼ê¤¬Æ°¤¤¤¿¤¬¡¢Á´¤¯¾Ç¤ê¤Ï¤Ê¤¤¡£Ä¾ÀþÆþ¤ê¸ý¤Ç¿ÊÏ©¤¬¤Ç¤­¤ë¤È¡¢¼ê¹Ë¤ò²¡¤·¤Æ¤«¤é±¦¥¹¥Æ