女優でタレントの箭内夢菜が３１日までに自身のＳＮＳを更新。オフショットを公開した。箭内はインスタグラムに「発見！ふくしま夢っペ行ってこっせＳＥＡＳＯＮ５＃４がＹｏｕＴｕｂｅにてアップされました今回のおすすめスポット巡りは、いわき市ですワンダーファームさんでのトマト狩りや、いわきといえば！の常盤ものグルメをたくさん堪能してきました〜湯本温泉が楽しめる『旅館こいと』さんで和むこともで