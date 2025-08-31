３０日にあった秋季県高校野球大会地区予選に出場した広陵高校（広島市安佐南区）。野球部内での暴力行為を巡り、全国選手権大会開催中に出場を辞退し、新体制となって初めて迎えた公式戦だった。会場の同校は保護者や報道関係者ら以外の入校が禁止になるなど、厳戒態勢で行われた。広陵高は一回から得点を重ね、県立油木高校（神石高原町）に２３―０で５回コールド勝ちを収めた。３１日の次戦にも勝てば、北部地区代表として