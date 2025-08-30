「ジャック・マリー・マージュ（Jacques Marie Mage）」が、表参道に日本初のフラッグシップギャラリーをオープンした。 【画像をもっと見る】 ジャック・マリー・マージュは、2014年にフランス出身のデザイナー、ジェローム・ジャック・マリー・マージュによって設立された、ロサンゼルスを拠点とするラグジュアリーアイウェアブランド。限定生産にこだわったコレクションは、日本やイタリアの熟練職人による手作業で仕上げら