◆パ・リーグ日本ハム２―６楽天（３０日・エスコン）日本ハムは３０日、楽天戦（エスコン）に２―６で敗れ貯金２５と後退した。「６番・三塁」でスタメン出場した有薗直輝内野手（２２）は、初回１死満塁から、あとひと伸びでグランドスラムという左犠飛を打ち上げ、３打数１安打１打点。少ない出場機会の中で存在感を示している。角度よく上がった打球に大歓声が湧き起こった。同点に追いついた後の初回１死満塁、有薗が放