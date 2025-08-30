カリモク家具が、テキスタイルデザイナー 須藤玲子が率いるNUNOとの協働クリエイティブプロジェクト「karimokuとnuno」の活動を紹介する企画展「karimokuとnuno ― 糸づくり 布づくり」をKarimoku Commons Tokyoで開催する。会期は9月6日から10月11日まで。 【画像をもっと見る】 NUNOは、テキスタイルの企画・製造から販売までを行う会社として1984年に設立。これまでに、約3000点のオリジナルテキスタイルを製作し、一部はニ