ナンヅカ（NANZUKA）が、東京拠点のアーティスト ハロシの個展「ABACO」を東京・神宮前のギャラリー「NANZUKA UNDERGROUND」で開催する。期間は9月12日から11月9日。 【画像を拡大】 ハロシは2003年にスケートボードデッキの廃材を使った作品の制作を開始。ストリートブランド「ハフ（HUF）」とのコラボレーションアイテムや、世界的なスケートボード大会「BATB」のトロフィーなどを手掛けてきた。ABACOは、ハロシのナンヅカ