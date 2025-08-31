²£ÉÍ»ÔÃæ¶è¤ÎÈË²Ú³¹¤Ç8·î30ÆüÌë²Ð»ö¤¬¤¢¤ê¡¢²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿½»Âð¤Ê¤É3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£30Æü¸á¸å9»þÁ°¡¢²£ÉÍ»ÔÃæ¶èÌîÌÓÄ®¤Ç¡Ö·úÊª¤«¤é²Ð¤¬½Ð¤Æ¤¤¤ë¡×¤È¾ÃËÉ¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²Ð¸µ¤È¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢°ÊÁ°°û¿©Å¹¤À¤Ã¤¿ÌÚÂ¤2³¬·ú¤Æ½»Âð¤Ç¡¢²Ð¤ÏÌó2»þ´ÖÈ¾¸å¤Ë¾Ã¤·»ß¤á¤é¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬¡¢²Ð¸µ¤ò´Þ¤à¤¢¤ï¤»¤Æ3Åï¤¬Á´¾Æ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¶áÎÙ¤Î¿Í¤Ï¡Ö¤Ü¤ó¤Ü¤ó¤ÈÇúÈ¯¤¹¤ë¤è¤¦¤Ê²»¤¬¤·¤¿¡×¤ÈÏÃ¤·¤Þ¤·¤¿¡£¤Þ¤¿¶áÎÙ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÆ¯¤¯¿Í¤Ï¡ÖÌÚ¤Î¾Ç¤²¤¿¤è¤¦¤Ê½­¤¤