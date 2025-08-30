車中泊を楽しむには、どこで車中泊をしても良いかを知っておくことが大切です。公共の駐車場や道の駅だからといって、どこでも車中泊ができるわけでないということをまずは知っておきましょう。それでは車中泊に最適な場所やその選び方、注意点を詳しく解説していきましょう。 車中泊に適した代表的な場所 RVパーク 車中泊が最もしやすいのは、車中泊専用の駐車スペースや電源、トイレなどが完備されている