1試合4発で球界を驚かせたシュワーバー。しかし、彼の猛打も大谷のハイパフォーマンスには及ばない？(C)Getty Images大砲が放った衝撃の4発は、大谷翔平（ドジャース）が確実視されているMVPを巡る論争を白熱させている。日本でも野球ファンの間で小さくない話題となったのは、現地時間8月28日に行われたブレーブス戦で、フィリーズのカイル・シュワーバーが見せた1試合4本塁打の離れ業だ。初回の第1打席で7試合ぶりとなる46号