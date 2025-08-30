カー用品ブランド「MAXWIN」を展開する昌騰有限会社は、AIによる故障診断機能を備えたOBD2対応車載診断機『OBD2-EDI01』を発売した。 同製品は、スマートフォンとBluetooth接続することで、速度やエンジン回転数、クーラント液温度、電圧などをリアルタイムに表示できるほか、3万件以上の故障コードデータを内蔵し、AIによる検索・分析や故障コードの消去にも対応する。専用アプリ「OBDII AI