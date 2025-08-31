“バスケタレント”として人気を集めるすみぽん（高倉菫）が、28日発売のオール水着グラビアマガジン『ENTAME 36℃』（徳間書店）に登場。水着カットが解禁となった。【別カット】ランジェリー姿でソファに寝転ぶすみぽん親しみやすいキャラクターで人気を集めるすみぽんは、同誌でもその持ち味を存分に発揮。開放的な笑顔や無邪気に戯れる姿はもちろんのこと、白のレース水着ではこれまでにない“大人の表情”も見せている。