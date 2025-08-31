女優飯島直子（57）が30日放送されたTBS系「人生最高レストラン」（土曜午後11時半）にゲスト出演。MCの極楽とんぼ加藤浩次（56）とかつてドラマで共演したことを振り返った。加藤が、05年に放送され、男女の不倫を軸に繰り広げられた愛憎うずめく内容のTBS系ドラマ「汚れた舌」で共演したことについて「20年前の『汚れた人』、あの時はどういう気持ちでやられてました？」聞くと、飯島は「内容も凄かったじゃないですか？愛憎劇