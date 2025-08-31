会社から支給されたWindows PCを初期設定のまま使い続けている人は多い。しかし、それでは知らぬ間に多くの時間を失ってしまう。じつは、ほんの少し「設定」を整えるだけで、作業のしやすさが変わり、生産性が向上する。本記事では、仕事のスピードがグッと上がる「3つの簡単な設定」をお伝えする。（構成／書籍オンライン編集部）あっという間にパソコン作業の生産性が上がるワザ「仕事が速い人」と聞いて、ショートカットキーを