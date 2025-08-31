¡ÎJ£±Âè28Àá¡Ï²£ÉÍFC £°¡Ý£° ÅìµþV¡¿£¸·î30Æü¡¿¥Ë¥Ã¥Ñ¥Ä»°¥ÄÂôµåµ»¾ì£¸·î30Æü¤Ë¹Ô¤Ê¤ï¤ì¤¿J£±Âè28Àá¤Ç¡¢14°Ì¤ÎÅìµþ¥ô¥§¥ë¥Ç¥£¤Ï¹ß³Ê·÷¤Î19°Ì¤ËÄÀ¤à²£ÉÍFC¤ÈÅ¨ÃÏ¤ÇÂÐÀï¡£Á°È¾¤«¤éÁê¼ê¤Ë¼çÆ³¸¢¤ò°®¤é¤ì¡¢·èÄêµ¡¤òºî¤ë¤³¤È¤Ï¤Ç¤­¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢·ø¤¤¼éÈ÷¤ÇÌµ¼ºÅÀ¤ËÍÞ¤¨¡¢£°¡Ý£°¤Ç°ú¤­Ê¬¤±¤¿¡£¤³¤Î°ìÀï¤Ç²þ¤á¤ÆÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤·¤¿¤Î¤¬¡¢¥Ü¥é¥ó¥Á¤Ç¥¹¥¿¥á¥ó½Ð¾ì¤·¤¿¼ç¾­¤Î¿¹ÅÄ¹¸¼ù¤À¡£¿¹ÅÄ¤Ï26Àá¤ÎµþÅÔÀï¤Ç¡¢ºÇ½ªÈ×¤Ë·ã¤·¤¤¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò¼õ