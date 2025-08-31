◇プロ野球セ・リーグ ヤクルト5-4広島（30日、神宮球場）1試合3本塁打の活躍を見せたヤクルト・村上宗隆選手が打席を振り返ったほか、小児がんと戦う子どもたちへの思いを語りました。村上選手はこの試合、第1打席でソロHRを放つと第2打席では勝ち越しの2ランHR。内野ゴロをはさみ、第4打席にも貴重なダメ押し弾を放って、1試合3本塁打の活躍でチームを勝利に導きました。3本のホームランはいずれもセンターへの一発。「いいスイ