タレント岡田結実（25）が30日放送のカンテレ「おかべろ」（土曜午後2時28分＝関西地区）に出演。今年4月に結婚を発表した際のメッセージを“一緒に考えた相手”について明かした。岡田は今年4月3日、自身のインスタグラムに直筆のメッセージを投稿し、一般男性との結婚を報告。「桜が美しく咲き、春風が心地よい季節となりました。私事ではございますが、この度、かねてよりお付き合いをさせていただいてる方と結婚する運びとなり