女優橋本マナミ（41）が27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。潔癖性だと明かした。外食時のカトラリー（食卓用のナイフ、フォーク、スプーンなど）を「信用してない」と告白。さらに「私は紙ナプキンも信用してなくて。だから自分の手で拭きます」と明かすと、スタジオは変な空気に。MC上田晋也から「手が一番汚くないか？」とツッコミが入ると、橋本は「自分の常在菌は自分には強いので。腸活み