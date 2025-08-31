º£Ç¯¤Ï¥¤¥ì¥®¥å¥é¡¼¤¹¤®¤ë´í¸±¤Ê»Ä½ë¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¤­¤Î¤¦¤Ï´ØÅì¤ÈÅì³¤¤Ç¡¢Åý·×»Ë¾å½é¤á¤Æ8·î²¼½Ü°Ê¹ß¤Ë40¡î°Ê¾å¤ÎºÇ¹âµ¤²¹¤ò´ÑÂ¬¤·¤Þ¤·¤¿¡£8·îºÇ½ªÆü¤È¤Ê¤ë¤­¤ç¤¦31Æü¡ÊÆü¡Ë¤â¡¢ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÅì³¤¤Ç40¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¢£Ì¾¸Å²°¤Ç²áµîºÇ¤âÃÙ¤¤40¡î°Ê¾å¤«¤­¤ç¤¦31Æü¡ÊÆü¡Ë¤âÀ²¤ì¤ë½ê¤¬Â¿¤¯¡¢8·îËö¤È¤Ï»×¤¨¤Ê¤¤½ë¤µ¤Ë¤Ê¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£ºÇ¹âµ¤²¹¤ÏÌ¾¸Å²°¡¦Ë­ÅÄ¡Ê°¦ÃÎ¡Ë¡¦Â¿¼£¸«¡Ê´ôÉì¡Ë¤Ê¤É¤Ç40¡î¤Þ¤Ç¾å¤¬¤ëÍ½ÁÛ¤Ç¤¹¡£¤Þ¤¿¡¢Âçºå¤Ï3