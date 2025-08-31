タレント朝日奈央（31）が27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。潔癖性にとって恐怖の言葉を明かした。「私が気になるのは『一口いる？』って言われた瞬間が一番怖い」と切り出した。「友達とか関係性が出来ている人は全然大丈夫なんですけど、知り合い程度の人に言われるとドキッとしちゃう」と打ち明けた。「昔、そういう距離感の人とソフトクリームを食べてたんですよ。瞬発的に『おいしそう』