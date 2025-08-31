女優橋本マナミ（41）が27日放送の日本テレビ系「上田と女が吠える夜」（水曜午後9時）に出演。潔癖性だと明かした上で、キスをする相手に歯磨きをしたか確認すると明かした。MC上田晋也から「キスとかも苦手なの？」と聞かれ、橋本は「歯磨きしたかを確認する」と返答。「いつ歯磨きしたかを全部見てるので。『今日何時間前に歯磨きしてるかな？』とか私確認してるので」と語り、猶予については「2時間は大丈夫」とした。そして「