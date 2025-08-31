和食に欠かせない調味料のひとつといえば「しょうゆ」ではないでしょうか。各家庭に1本はあるのでは？と思うくらい、馴染みのあるものです。しょうゆを手がけるメーカーやブランドは少なくありませんが、その中でしょうゆNo.1メーカーとして君臨するのがキッコーマン。特に「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」は密封ボトルがあってこその商品といえるでしょう。そこでこの記事では「いつでも新鮮 しぼりたて生しょうゆ」と密封