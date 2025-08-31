ツアーで活躍しているプロたちは、誰もが自分のゴルフをよりよいものにしていくために、さまざまなことを考え、走り続けている。 どんなことを考え、どのようにゴルフと向き合っているのか。 インタビューをとおして、その姿を探っていく。 File81 清本美波 「考えすぎて、よかったときの感覚を忘れていました」 それまでは結果のみが発表されてきたプロテストだったが、2023年にはじめてカメラが