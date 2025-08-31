小久保監督「今日の負けは痛い」幕張の夜に悪夢の逆転負けを食らった。ソフトバンクは主戦格の有原が六回に一挙4失点。試合後、小久保監督は「今日はひと言だけでいいですか。今日の負けは痛いです」と言葉を残した。それほど「痛い」敗戦だ。左脇腹の違和感で近藤を欠く中、打線は序盤から効果的に加点した。絶好調の牧原大が適時打2本を放つなど、3点リードで五回を終了。有原も五回まで59球で11勝目の権利を得ていた。