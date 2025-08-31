長崎県長与町の大村湾に浮かぶ無人島、二島（ふたしま）で24日、マリンスポーツを楽しむ1日限りのイベントがあった。大村湾の環境を守る活動に取り組む一般社団法人「大村湾ワンダーベイ」が主催。町と大村湾漁協を含む3者は2年前から、定期航路のない二島の活用策を検討してきた。今回、日本財団の「海と日本プロジェクト」の助成を受けて企画した。参加者たちはまず、プラスチックごみが流れ着いている海岸を見て、ごみ拾