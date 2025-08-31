½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥é¡¼¤Î¥À¥ó¥×¾¾ËÜ¡Ê64¡Ë¤¬28Æü¤ËÊüÁ÷¤µ¤ì¤¿BS¥Õ¥¸¡ÖÈÓÅçÄ¾»Ò¤Îº£Ìë°ìÇÕ¤¤¤Ã¤Á¤ã¤¦¡©¡×¤Ë½Ð±é¡£¤«¤Ä¤Æ¤Î¡È¾×·â¤Î°û¼òÎÌ¡É¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£¤³¤ÎÆü¡¢¥À¥ó¥×¤Ï½÷Í¥ÈÓÅçÄ¾»Ò¡Ê57¡Ë¤ÈÅìµþ¡¦ÀéºÐÁ¥¶¶¤Îµï¼ò²°¤Ç¼ò¤ò°û¤ß¤Ä¤Ä¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¥È¡¼¥¯¤Ë²Ö¤òºé¤«¤»¤¿¡£¥À¥ó¥×¤Ï1980Ç¯Âå¡¢¼«¿È¤¬Î¨¤¤¤¿¥Ò¡¼¥ë¥æ¥Ë¥Ã¥È¡Ö¶Ë°­Æ±ÌÁ¡×¤Î¥ì¥¹¥é¡¼¤È¤·¤ÆË½¤ì¤Þ¤ï¤ê¡¢¥é¥¤¥Ð¥ë¤Î¥¯¥é¥Ã¥·¥å¡¦¥®¥ã¥ë¥º¤é¤È¤È¤â¤Ë½÷»Ò¥×¥í¥ì¥¹¥Ö¡¼¥à¤ò´¬¤­µ¯¤³¤·¤¿¡£ËÁ