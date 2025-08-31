３０日の中京７Ｒ・３歳上１勝クラス（牝馬限定、ダート１８００メートル）で、和田翼騎手（３１）＝栗東・谷厩舎＝が現役ラスト騎乗を終えた。所属厩舎のシゲルオトヒメに騎乗し、最後方から渾身（こんしん）のステッキで鼓舞して９着。「いつも全力で追っているけど、いつもより気持ちはこもっていたかな」と汗をぬぐった。ＪＲＡ通算３２７９戦１２３勝。この日は４Ｒのスリーローズ（８着）を含む２鞍の騎乗だった。レース