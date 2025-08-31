◆男子プロゴルフツアーＳａｎｓａｎ・ＫＢＣオーガスタ第３日（３０日、福岡・芥屋ＧＣ＝７２９３ヤード、パー７２）２位で出た坂本雄介（２７）＝ｊｉｏｗｏｒｋｓ＝が１イーグル、４バーディー、２ボギーの６８をマークし、７１の石塚祥利（しょうり、２２）＝芥屋ＧＣ＝、６８の蝉川泰果（２４）＝アース製薬＝と並ぶ通算１４アンダーの首位に浮上した。先月末に新型コロナ「ニンバス」に感染して試合を棄権し、約２週間