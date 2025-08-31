ミニバンのスポーティ仕様に反響集まる！トヨタの人気ミニバンとして長年支持されてきた「ヴォクシー」は、2001年11月に兄弟車である「ノア」と同時に誕生しました。以来、多様なライフスタイルに合わせた改良を重ね、2022年には最新の4代目モデルが登場しています。【画像】超カッコいい！ これが“GR仕様”の斬新「“3列7人／8人乗り”ミニバン」です！（22枚）ボディサイズは全長4695mm×全幅1730mm、全高はFF車で1895mm