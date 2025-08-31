タレントで実業家の小島可奈子（49）が、30日配信のABEMA密着企画番組「NO MAKE」に出演。6月にインスタグラムで公開して話題となった、犬に顔をかまれて約30針を縫った負傷の経過を語った。番組では、小島の小学6年の娘、百（もも）ちゃん（11）が幼少期に自閉スペクトラム症、ADHD（注意欠如・多動性障害）と診断され、福岡で生活する様子に密着。百ちゃんが特別支援学級に通ったり、母娘で料理をするなどの日常が映された。その