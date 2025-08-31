◆米大リーグメッツ―マーリンズ（３０日・米ニューヨーク州ニューヨーク＝シティフィールド）メッツのフランシスコ・リンドア内野手が３０日（日本時間３１日）、本拠の敵地のマーリンズ戦で、今季９本目の初回先頭打者アーチとなる２６号を放った。初回先頭アーチは２１日のナショナルズ戦で球団新記録の８本目を打っており、記録を更新中だ。通算では２９本目となった。リンドアは、右腕カブレラの１ストライクからの低め