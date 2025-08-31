◇女子プロゴルフツアーニトリレディス第３日（３０日、北海道ＣＣ大沼Ｃ＝６９５５ヤード、パー７３）７位で出たプロ２年目の吉沢柚月（ゆづき、２１）＝三菱電機＝が４バーディー、１ボギーの７０で回り、通算８アンダーでトップと２打差の６位に浮上した。昨季年間女王の竹田麗央（２２）を始めとする２００３年度生まれの「ダイヤモンド世代」７人目の優勝を、ツアー史上３人目となるウエーティング（繰り上がり出場）か