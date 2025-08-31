今日8月31日（日）よる10時 日本テレビ系で放送の『おしゃれクリップ』は、広瀬すずが登場！芸能界を走り続けてきた広瀬を見守る3人の“芸能界の保護者たち”に、面と向かっては言えない心配事を告白されるほか、保護者たちからの言葉を受け、広瀬自身が抱く今後の自分への思いを初めて打ち明ける。◆沖縄在住・尾野真千子が語る、広瀬の大胆な来訪3年前にドラマで共演して以来、広瀬と食事に出かける仲だという尾野真千子は