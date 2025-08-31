◆関西六大学秋季リーグ戦第１節１回戦大商大４―３大院大（３０日・ＧＯＳＡＮＤＯ南港）秋季リーグ戦が開幕した。今春の不祥事で全日本大学選手権を辞退した大商大は、広陵（広島）時代に通算６４本塁打を放った「４番・ＤＨ」真鍋慧（けいた、２年）の決勝３ランで大院大に先勝。京産大は田村剛平投手（４年）が４安打、１４奪三振で神院大を完封した。大商大が主砲の一発で再出発した。０―０の３回２死一、二塁。真鍋