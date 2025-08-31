◆関西学生アメリカンフットボール１部▽第１節近大２３―１０神戸大（３０日・王子スタジアム）近大が神戸大を破り、開幕白星をつかんだ。第１クオーター（Ｑ）で神戸大に先制タッチダウン（ＴＤ）を許したが、４点を追う第３Ｑの６分にＲＢ後藤駿虎（しゅんご、３年）＝兵庫・滝川＝が逆転ＴＤ。昨年１点差で敗れた相手に雪辱を果たした。相手ディフェンスを華麗にかわし、近大・後藤がほえた。フィールドゴール２本のみで