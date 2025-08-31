全国高校野球選手権大会は２３日、閉幕した。入社１年目の藤田芽生記者は、７月の地方大会から高校野球取材に密着。心に残った球児を「見た」。東洋大姫路・木下鷹大（ようた）投手（３年）の成長から目が離せない日々だった。初めて右腕の存在を認識したのは、アルバイトとして働いた入社前のセンバツだった。壱岐（長崎）との１回戦。右肘を痛めたエース・阪下漣に代わって２回に登板すると、８回２安打無失点、９奪三振の