◆秋季広島県高等学校野球大会▽地区予選２回戦広陵２３―０油木＝５回コールド＝（３０日・広陵高校グラウンド）１月に起きた部内の暴力事案により、１０日に夏の甲子園を途中辞退した広陵が３０日、新チーム初戦に臨んだ。試合会場となった広島市内の同校グラウンドにはテレビカメラ３台など報道陣２０社３０名以上が駆けつけ、県高野連から「試合に関することのみの取材で」と制限があるなど、ピリピリムード。来春センバツ