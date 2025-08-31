◆日本海Ｓ（８月３０日、新潟競馬場・芝２２００メートル、良）メンバー唯一の３歳馬が出世レースで快勝―。３０日の新潟１１Ｒ・日本海Ｓ（３歳上３勝クラス、芝２２００メートル）はゲルチュタール（牡、栗東・杉山晴厩舎）が、連勝で秋への大きな一歩を刻んだ。今春の青葉賞３着馬は、着差は首差でも強さが際立っていた。道中は絶好の３番手を確保。４コーナー手前で押し上げてきたウインオーディン（２着）とともにピッチ