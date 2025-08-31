8月31日（日）の『新婚さんいらっしゃい！』は、藤井隆と井上咲楽のMC就任3年を記念した5週にわたる全国3都市をめぐるサンキューツアーの4週目。今回は、大分県宇佐市から放送される。全国におよそ4万社ある八幡社の総本宮「宇佐神宮」の能楽殿に、浴衣姿で登場した新婚さん。2人はマッチングアプリで出会ったというが、言うことなすこと“なんか変”な夫に惹かれてしまったという妻。メッセージのやり取りや電話を何回か重ね、初